Francisco Limma destaca a importância e expansão do Piauí Conectado

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos na sessão plenária de hoje, 28, o líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado, deputado Francisco Limma (PT), registrou a visita do governador Wellington Dias (PT) a sede do Piauí Conectado. O projeto é resultado de uma parceria público-privada e implantará 5 mil quilômetros de fibra óptica de Norte a Sul do Estado, em órgãos da Administração Pública e praças, beneficiando 80% da população.

“O governador visitou a sede do Projeto aqui em Teresina para conferir os novos equipamentos e a distribuição dos pontos de acesso pelo Estado. O projeto vai disponibilizar cerca de 1500 pontos de internet, conectando 96 cidades e beneficiando 80% da população e gerando emprego e renda”, disse Francisco Limma.

O deputado também destacou a importância do programa para o Piauí e para os municípios por onde passará a infraestrutura do Projeto que, segundo o parlamentar, é indispensável para qualquer região do país e do mundo que quer se integrar ao desenvolvimento.

“No dia 15 de abril foi concluída a instalação dos primeiros 26 pontos de internet do Piauí Conectado na cidade de Campo Maior. Os pontos foram instalados em escolas, na campus da Universidade Estadual, na delegacia e em outros pontos afim de contribuir na gestão administrativa dessas instituições. A próxima etapa será em Teresina, com a previsão de instalação de 360 pontos na capital, num total de 500 km de fibra ótica. Com esse trabalho, já são 150 empregos diretos gerados”, concluiu Limma.

CCJ - O deputado João Madson (MDB) também usou a palavra para pedir que os líderes das bancadas se reunissem para escolher o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Em resposta, o presidente, deputado Themístocles Filho (MDB) disse que já recebeu os documentos assinados pelos líderes fazendo as substituições da vaga to deputado Zé Santana (MDB) pelo deputado João Madson e do deputado Wilson Brandão (PP) pelo deputado Júlio Arcoverde (PP) que assumirá a presidência da Comissão. O presidente também convocou uma reunião com todos os deputados que compõe a CCJ.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos na sessão plenária de hoje, 28, o líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado, deputado Francisco Limma (PT), registrou a visita do governador Wellington Dias (PT) a sede do Piauí Conectado. O projeto é resultado de uma parceria público-privada e implantará 5 mil quilômetros de fibra óptica de Norte a Sul do Estado, em órgãos da Administração Pública e praças, beneficiando 80% da população.

“O governador visitou a sede do Projeto aqui em Teresina para conferir os novos equipamentos e a distribuição dos pontos de acesso pelo Estado. O projeto vai disponibilizar cerca de 1500 pontos de internet, conectando 96 cidades e beneficiando 80% da população e gerando emprego e renda”, disse Francisco Limma.

O deputado também destacou a importância do programa para o Piauí e para os municípios por onde passará a infraestrutura do Projeto que, segundo o parlamentar, é indispensável para qualquer região do país e do mundo que quer se integrar ao desenvolvimento.“No dia 15 de abril foi concluída a instalação dos primeiros 26 pontos de internet do Piauí Conectado na cidade de Campo Maior. Os pontos foram instalados em escolas, na campus da Universidade Estadual, na delegacia e em outros pontos afim de contribuir na gestão administrativa dessas instituições. A próxima etapa será em Teresina, com a previsão de instalação de 360 pontos na capital, num total de 500 km de fibra ótica. Com esse trabalho, já são 150 empregos diretos gerados”, concluiu Limma.

CCJ - O deputado João Madson (MDB) também usou a palavra para pedir que os líderes das bancadas se reunissem para escolher o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Em resposta, o presidente, deputado Themístocles Filho (MDB) disse que já recebeu os documentos assinados pelos líderes fazendo as substituições da vaga to deputado Zé Santana (MDB) pelo deputado João Madson e do deputado Wilson Brandão (PP) pelo deputado Júlio Arcoverde (PP) que assumirá a presidência da Comissão. O presidente também convocou uma reunião com todos os deputados que compõe a CCJ.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles