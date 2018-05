Francisco Limma defende um limite ao denuncismo no parlamento

O líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), disse, hoje (30), que a Assembleia Legislativa deve colocar um limite para "a onda de denuncismo e fascismo" que vem ocorrendo no Piauí e no Brasil. Limma afirmou que denúncias são feitas sem provas. E alertou à população para ter cuidado com pessoas corruptas que se apresentam como honestas e donas da verdade.





Francisco Limma declarou que o mundo abomina o autoritarismo e que o Brasil não se desenvolveu durante o período ditatorial. “Anos depois, tivemos uma época de desenvolvimento com inclusão social, quando o povo teve acesso a moradias, escolas, universidades, energia elétrica e 40 milhões saíram da extrema pobreza”, assinalou.



O orador lamentou que o país assiata a uma onda de fascismo, com a apresentação de denúncias sem provas, o que requer atenção das pessoas, para que não acreditem naqueles que se dizem honestos, mas que são corruptos.



No início do seu pronunciamento, o líder do Governo registrou a realização esta semana em São João do Piauí do Curso de Formação de Facilitadores em Gestão Social, Organização e Empreendedorismo destinado a jovens e técnicos rurais de cinco Estados.

Francisco Limma acrescentou que os piauienses receberam uma boa notícia, a de que o Estado produzirá este ano 4,5 milhões de toneladas de grãos, colocando-se em terceiro lugar no Nordeste, sendo superado apenas pelo Maranhão e Bahia.



Por J. Barros

Edição: Paulo Pincel