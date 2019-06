Francisco Limma considera boa a situação na maioria dos hospitais do Estado

O líder do governo na Assembleia, deputado Francisco Limma (PT) usou a tribuna para relatar visita da Comissão de Saúde ao Hospital Regional

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Limma (PT), foi à tribuna, na sessão desta terça-feira (4), para relatar a visita da Comissão de Saúde ao Hospital Regional de Esperantina, onde foram constatados avanços no atendimento, resultado da elevação do número de leitos, de 38 para mais de 50, o que facilitou o atendimento aos habitantes dos 12 municípios da região.



O deputado citou como pontos mais positivos os mutirões oftalmológicos, o que chegou a diminuir a clientela das clínicas particulares da cidade. Numa avaliação sobre o conjunto dos hospitais regionais, Limma disse que em todos eles houve melhorias e que a classificação de 20 deles é de médio a bom e que em apenas quatro ou cinco deles há problemas.



Em aparte, o deputado Cícero Magalhães (PT) disse que não existe saúde perfeita e que por mais que se busque melhorar esse serviço não é possível o atendimento 24 horas. Magalhães elogiou o trabalho da Comissão de Saúde, defendendo que a principal reivindicação seja pelo aumento do número de leitos.



A deputada Teresa Britto (PV) reconheceu a eficiência do atendimento no hospital de Esperantina, fato que constatou ouvindo ospacientes.



O presidente da sessão, deputado Francisco Costa (PT), disse que conversou com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, que previu a regularização do atendimento nos hospitais regionais, inclusive a equiparação e atualização salarial, em curto espaço de tempo.



Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno