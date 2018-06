Francisco Limma comenta a primeira viagem do VLT em Teresina

O deputado Francisco Limma Lula (PT) usou o tempo de dois minutos para dizer que hoje está sendo entreguem cerca de Um milhão de reais em equipamentos hospitalares e que irá beneficiar aproximadamente dezesseis municípios do Estado.

Segundo o parlamentar, a aquisição dos equipamentos está sendo possível, por conta de uma emenda do deputado Assis Carvalho (PT), que também viabilizou recursos para mutirão de cataratas no Estado.

“O Renova Saúde que é um programa que já contou com o apoio de emendas de vários deputados federais, trata exatamente da modernização tecnológica de vários hospitais da rede estadual. É um importante projeto do governo do Estado, implementado co recursos do governo do Estado, de emendas parlamentes e do governo federal”, observou.

O deputado disse ainda que esteve nesta manhã de segunda-feira, acompanhando o governador Wellington Dias, deputados federais e senadores e o secretário estadual de Transportes, quando na oportunidade, foi lembrado o idealizador do sistema de transporte por trilhos, ex-governador e líder Alberto Silva

Francisco Limma destacou que o dinheiro para o projeto do moderno trem (VLT) é moderno e que o montante de mais de duzentos e vinte milhões (total da primeira etapa do projeto) é um financiamento da Caixa Econômica Federal, para o governo do Piauí, com recursos do FGTS.

“A outra parte que era o recurso do OGU, o contrato foi suspenso, mas o governador do estado, junto com os parlamentes estão tentando ver se conseguem a liberação, para a ampliação, tanto dessa malha viária da rede ferroviária até a duplicação. Isso irá resultar em um transporte eficiente e de baixo custo, de grande benefício para o Estado”, disse o parlamentar, ressaltando que o projeto foi iniciado no primeiro mandato da ex-presidente Dilma e que somente agora, os recursos foram liberados. Lindalva Miranda

O deputado Francisco Limma Lula (PT) usou o tempo de dois minutos para comemorar a liberação de R$ 1 milhão em equipamentos hospitalares para 16 municípios do Piauí.



Segundo o parlamentar, a aquisição dos equipamentos foi possível graças a emenda do deputado federal Assis Carvalho (PT), que também viabilizou recursos para mutirão de cataratas nos hospitais do Estado.



“O Renova Saúde é um programa que já contou com o apoio de emendas de vários deputados federais e trata exatamente da modernização tecnológica de rede estadual de saúde. É um importante projeto do Governo do Estado, implementado com recursos do Governo do Estado, de emendas parlamentes e do governo federal”, observou.



O deputado disse ainda que esteve na manhã desta segunda-feira (4), acompanhando o governador Wellington Dias, deputados federais e senadores Ciro Nogueira e Regina Sousa e o secretário estadual de Transportes, Guilhermando Pires; e do diretor presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP), Antônio Luiz Sobral, na viagem inaugural do primeiro dos três VLTs (veículo leve sobre trilhos), quando foi lembrado o idealizador do metrô, o ex-governador do Piauí Alberto Silva.



Francisco Limma destacou que o dinheiro para o projeto dos VLTs foi liberado agora, mas foi contratado em 2013, ainda no governo Dilma Rousseff. Os mais de duzentos e vinte milhões, referente à primeira etapa do projeto, é um financiamento da Caixa Econômica Federal, para o governo do Piauí, com recursos do FGTS.



“A outra parte eram recursos do Orçamento Geral da União, mas o contrato foi suspenso. O governador do Piauí, junto com os parlamentes estão tentando ver se conseguem a liberação, para a ampliação, tanto dessa malha viária da rede ferroviária e até a duplicação. Isso irá resultar em um transporte eficiente e de baixo custo, de grande benefício para os piauienses”, acrescentou o parlamentar.



Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel