Francisco Limma comemora o crescimento da ovinocaprinocultura no Piauí

Limma registra visitas e crescimento da caprinocultura no Piauí

Líder do Governo na Asembleia Legislativa, o deputado Francisco Limma (PT) usou a tribuna na sessão ordinária de hoje (13) para registrar as visitas que fez a vários municípios do Vale do Itaim no final de semana. Ele também falou do crescimento e fortalecimento da caprinocultura no Estado.

Limma disse que esteve na cidade de Betânia com o Secretário Estadual de Agricultura Familiar participando a 7ª edição da Exposição de Caprinos e Ouvidos (Capritânia) do município de Betânia do Piauí. “Essa feira demonstra a pungância da criação de ovinos e caprinos nessa região” disse. No próximo mês a exposição vai acontecer no município de Jacobina.

O deputado também disse que o Governo do Estado, através do projeto Viva O Semiárido e da Secretaria de Agricultura Familiar tem dado grande incentivo para modernização e qualificação da atividade no Estado, inclusive com a implantação da Cooperativa de Produtores e Produtoras da Chapada do Vale do Rio Itaim (Coovita).

Com mais de 300 cooperados e um rebanho inicial com mais de 25 mil caprinos e ovinos, a Coovita surge como uma nova entidade com a função de congregar criadores da região, visando a organização da produção e o avanço no beneficiamento de carne e na comercialização.

A cooperativa tem o acompanhamento dos consultores do Programa Viva o Semiárido, coordenado pela Diretoria de Inclusão Produtiva da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Piauí (SDR).

O deputado Francisco Limmadisse que visitou também a obra de construção do 1ºFrigorífico de Abate de Pequenos Animais, no município de Queimada Nova. “Essa é mais uma obra importantíssima e que paz parte de mais uma estratégia do Governo para implementar esse setor tão importante para a agricultura familiar”.

Segundo o deputado, o Piauí tem o 2º maior rebanho de ovinos e caprino do país.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles

Líder do Governo na Asembleia Legislativa, o deputado Francisco Limma (PT) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa na sessão ordinária desta segunda-feira (13) para registrar as visitas que fez a vários municípios da região do Vale do Itaim no final de semana. Limma também destacou o crescimento da caprinocultura no Piauí.



Limma disse que esteve na cidade de Betânia, acompanhado do secretário Estadual de Agricultura Familiar, Herbert Buenos Aires, participando a 7ª edição da Exposição de Caprinos e Ouvidos - Capritânia, no município de Betânia do Piauí. “Essa feira demonstra a pujança da criação de ovinos e caprinos nesta região” disse. No próximo mês, a exposição vai acontecer no município de Jacobina.



O deputado também disse que o Governo do Estado, através do projeto "Viva o Semiárido" e da Secretaria de Agricultura Familiar tem dado grande incentivo para modernização e qualificação da atividade no Estado, inclusive com a implantação da Cooperativa de Produtores e Produtoras da Chapada do Vale do Rio Itaim - Coovita.



Com mais de 300 cooperados e um rebanho inicial com mais de 25 mil caprinos e ovinos, a Coovita surge como uma nova entidade com a função de congregar criadores da região, visando a organização da produção e o avanço no beneficiamento de carne e na comercialização.



A cooperativa tem o acompanhamento dos consultores do Programa Viva o Semiárido, coordenado pela Diretoria de Inclusão Produtiva da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Piauí (SDR).



O deputado Francisco Limma disse que visitou também a obra de construção do primeiro frigorífico de abate de pequenos animais, no município de Queimada Nova. “Essa é mais uma obra importantíssima e que paz parte de mais uma estratégia do Governo para implementar esse setor tão importante para a agricultura familiar”.



Segundo o deputado, o Piauí tem o 2º maior rebanho de ovinos e caprino do país.



Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles