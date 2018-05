Francisco Lima pede à Codevasf dados sobre investimentos no Piauí

O deputado Francisco Limma Lula (PT) apresentou na sessão desta terça-feira (15), quatro requerimentos, todos aprovados em plenário, um deles solicitando ao Ministério do Desenvolvimento Social e à Secretaria Estadual da Assistência Social, informações sobre o número de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família no Piauí, em abril de 2016 e em abril de 2018, e o volume de recursos liberados nesses dois períodos.





O parlamentar também solicitou à Fundação dos Esportes do Piauí (Fundespi) providências cabíveis para a implantação/construção de um estádio de futebol na sede do município de Canavieira. Francisco Limma justificativa que há a necessidade de propiciar momentos de lazer para a comunidade, especialmente aos jovens, através da prática de várias modalidades naquela praça esportiva.



Em outro requerimento, encaminhado ao governador Wellington Dias e ao diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Piauí (DER-PI), José Dias de Castro Neto, Limma solicita providências imediatas para a licitação do projeto para implantação de pavimentação asfáltica na PI-117/BR-222, no trechos Matias Olímpio-PI/São João do Arraial-PI, com extensão de 16 quilômetros, e no trecho Matias Olímpio-PI/Povoado Barrinha-PI, na divisa Piauí/Maranhão, com extensão de 18 quilômetros.



“Os serviços irão beneficiar todos que ali trafegam e trará mais desenvolvimento para o Estado e a melhoria de transportes e riquezas produzidas na região”, enfatizou o deputado.



Por último, o deputado e líder do Governo na Alepi solicitou ao presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, Antonio Avelino Rocha de Neiva, a relação dos investimentos com respectivos valores realizados pela Codevasf no Piauí nos últimos dez anos.



“O objetivo da solicitação decorre da necessidade de se averiguar o andamento de todos os projetos de interesse do Piauí, caso seja necessário, para que possamos contribuir na busca da liberação de recursos para a efetiva concretização dos projetos”, justificou Francisco Limma.



Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel