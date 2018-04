Francisco Lima concluiu prestação de contas de sua gestão na SDR

Francisco Lima continuou prestação de contas sobre

sua gestão na Secretaria de Desenvolvimento Rural

O deputado Francisco Lima Lula (PT) deu prosseguimento à prestação de

contras de sua gestão à frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural,

informando que diferentes arranjos produtivos beneficiaram 35 mil

famílias, com investimento de R$ 5 milhões somente na área de

ovinocaprinocultura.

Ele falou também da criação de Cooperativa no Vale do Itaim, que

proporcionou a comercialização anual de 3 a 5 mil animais no

semiárido. Investimentos em cisternas e barragens também foram

relatados pelo deputado, além da produção de 18 mil toneladas de

alimentos pela agricultura familiar, com distribuição para famílias

carentes.

Francisco Lima falou também do apoio a 12 Feiras Agropecuárias, graças

a recursos de emendas parlamentares, movimentando mais de R$ 40

milhões em negócios. Segundo o relato feito na tribuna, R$ 230 milhões

aforam aplicados através do programa Garantia Safra, beneficiando 110

mil agricultores em 160 municípios. Ele afirmou que 577 famílias

adquiriram terras através do Crédito Fundiário. O deputado concluiu

seu pronunciamento agradecendo ao governador Wellington Disas pela sua

indicação para o cargo e aos Sindicatos Rurais pelo apoio às

realizações de sua pasta.

Repórter: Raimundo Cazé.



