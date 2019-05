Francisco Costa repudia corte de recursos federais para a UFPI e IFPI

Deputado repudia corte de recursos da UFPI e IFPI

O deputado Francisco Costa (PT) manifestou hoje (13) o seu repúdio ao contingenciamento dos recursos da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e do Instituto Federal do Piauí (IFPI), que estão sofrendo um corte linear de 30%. Segundo ele, se a medida não for suspensa as instituições vão funcionar apenas até setembro próximo.

“Esperamos que essa adesão ganhe novos adeptos, sob risco de milhares de estudantes do Piauí e de outros não serem atendidos com bolsas de estudo, auxílio-moradia, transporte e alimentação”, acentuou.

O deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, concordou com o protesto contra o contingenciamento dos recursos para a UFPI e para o IFPI, mas disse que é preciso também lembrar a situação da Universidade Estadual do Piauí é muito precária.

“Estive este final de semana em Parnaíba onde recebi o título de cidadania e as medalhas do Mérito Legislativo e do Mérito Legislativo e visitei também a Uespi, a convite dos alunos e professores. Pude atestar que a situação é muito ruim e é preciso que o Estado libere recursos para a instituição”, afirmou.

O deputado Francisco Limma (PT) disse que esteve neste final de semana em Betânia do Piauí e em Queimada Nova participando de eventos do setor primário. Na primeira cidade ele participou de uma feira de caprinos e ovinos e na segunda cidade participou da licitação para a continuidade de um frigorífico de caprinos e ovinos, que abaterá animais de excelente qualidade. Limma também visitou naquela cidade o polo da Universidade Aberta do Brasil.

Finalizando, a deputada Teresa Brito (PV) comunicou a realização de uma audiência pública para discutir a degradação do rio Parnaíba. Ela lembrou que os comitês de bacias foram criados ainda na gestão do ministro Sarney Filho no Ministério do Meio Ambiente e pouco tem sido feito para salvar o nosso rio, assim os seus afluentes.

Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles