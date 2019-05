Francisco Costa repercute a audiência pública sobre regulação de leitos

O deputado Francisco Costa (PT) foi à tribuna durante a sessão plenária desta quarta-feira (22), para comentar os assuntos tratados em audiência pública sobre regulação dos leitos hospitalares do Estado, em Teresina e no interior do Piauí. A audiência foi requerida por Francisco Costa e pela deputada Teresa Britto (PV) e aconteceu hoje no Plenarinho.



O deputado lamentou que a oferta de serviços esteja aquém da procura e defendeu que a Prefeitura de Teresina e o Estado unifiquem o comando da regulação, como já foi no passado.



Franscico Costa defendeu que seja melhor definido o perfil dos hospitais para que haja uma diminuição das filas e a melhoria do atendimento dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno