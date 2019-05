Francisco Costa relata visita hospitais regionais

O deputado Francisco Costa (PT) fez um relato de visita aos hospitais regionais Tibério Nunes e Justino luz, de Floriano e Picos, respectivamente, como membro da Comissão de Saúde, afirmando que o problema no atendimento é decorrente do aumento no número de pacientes, gerado pela oferta de novos serviços, como o atendimento de urgência na UTI Neonatal.



Francisco Costa disse que foi secretário de Saúde somente até 2017, quando dividiu o Piauí em quatro macro-regiões, cada uma com 500 mil pessoas. Ele considerou normal o aumento da procura a partir da descentralização, o que explica a presença de pacientes nos corredores aguardando leitos.



Em aparte, o deputado Francisco Limma (PT) disse concordar com a tese de que era natural o aumento da procura por pessoas de outros municípios, a partir do momento em que houve a descentralização. Ele lembrou a situação do hospital Getúlio Vargas, quando atendia pacientes do Maranhão e até de Tocantins.



Francisco Costa concluiu seu pronunciamento afirmando que de 2014 a 2019 o aumento na procura pelos hospitais regionais foi de 70%. Ele colocou a questão financeira dos hospitais como a principal causa da deficiência no atendimento, lembrando que o HUT sanou essa dificuldade a partir do momento em que o Ministério da Saúde destinou cinco milhões mensais, quando Marcelo Castro foi ministro.

Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles