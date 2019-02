Francisco Costa faz um balanço das ações na Saúde

O deputado Francisco Costa (PT) estreou na tribuna da Assembleia fazendo um balanço sobre as atividades do governo na saúde pública,

O deputado Francisco Costa (PT) estreou na tribuna da Assembleia Legislativa fazendo um balanço das atividades do governo na saúde pública, dizendo-se à vontade para tratar do assunto, por ter sido secretário estadual da Saúde por mais de dois anos. Ele disse que o Piauí buscou, em toda a gestão passada, a descentralização do atendimento hospitalar.





Entre os exemplos citados sobre a importância da descentralização, o deputado mencionou os deficientes, que hoje, em grande parte, não precisam se deslocar para a capital para a colocação de prótese. Ele citou também os benefícios causados pelos mutirões no interior do Estado.





O deputado falou também sobre a criação dos Centros de Partos Normais em importantes cidades, bem como as Casas da Gestante, que evitam gasto com hospedagem e também a criação de UTIs em várias cidades. O deputado falou também sobre a melhoria no atendimento nos hospitais deFloriano e Parnaíba.





Francisco Costa concluiu seu pronunciamento reforçando o convite aos colegas para a visita que o governador Wellington Dias fará às obras de construção da nova Maternidade de Teresina, marcada para a próxima segunda-feira. Ele informou que emendas de Assis Carvalho e Iracema Portella foram importantes para o custeio da obra.















Raimundo Cazé - Edição: Paulo Pincel