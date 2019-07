Francisco Costa destaca convênio do HGV com o Hospital Albert Einstein

O deputado Francisco Costa (PT) informou hoje (03) – no pronunciamento de dois minutos - que o Hospital Getúlio Vargas, com o aval do Ministério da Saúde, acaba de firmar parceria com o Hospital Albert Einsten, de São Paulo, para viabilizar o início das cirurgias de transplante de fígado no Piauí.



Segundo o parlamentar, até o final deste ano os profissionais do nosso Estado serão capacitados sob a tutoria do Albert Einsten e a partir de 2020 as cirurgias serão efetivadas, colocando o HGV como pioneiro nesta região neste tipo de procedimento. “Atualmente, o HGV já realiza transplante de rins e agora a saúde pública vai melhorar, com profissionais treinados e novos equipamentos”, disse.



Também nos dois minutos, o deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo na Alepi, convidou aos seus colegas para participar do Festival Cultural de Cocais, que acontece de 4 a 7 desde mês em São João do Arraial. Este ano, o evento tem como tema “Nas ondas do rádio – quem faz história tem história para contar”, homenageando aos comunicadores da região e a profissionais renomados do Estado, como Joel Silva. Além disso, faremos um resgate do Bumba Meu Boi, Reisado e Tambor de Criola, também tendo como eixo a educação nas escolas públicas da região”, informou.



O deputado Warton Lacerda (PT) pediu ao secretário de Estado da Segurança, Fábio Abreu, que reforce o esquema de policiamento ostensivo na cidade de Altos e nos povoados do município em decorrência da fuga de cerca de 200 prisioneiros da Penitenciária Major César Oliveira, ocorrido na tarde de segunda-feira passada.

Segundo Lacerda, a população está assustada e na noite de hoje deve ocorrer um arraial da escola do povoado Bom Gosto, mas os pais não querem deixar os seus filhos irem com medo dos bandidos. “Na tarde de ontem foram presos cinco pessoas em Altos fazendo arrastão. Queria que o secretário reforçasse a segurança”, apelou.



A deputada Belê Medeiros (PP) registrou a passagem dos 122 anos de Floriano que estão sendo comemorados esta semana com uma série de inaugurações de pontes, asfaltamento e calçamento de ruas, eventos culturais e esportivos e com a realização do seminário piauiense de apicultura. Ela parabenizou ao prefeito Joel Rodrigues e a toda a população pela data festiva.



Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles