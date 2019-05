Francisco Costa defende abertura da UPA de Floriano

Em visita ao Hospital Regional Tibério Nunes, realizada ontem (27), o deputado estadual Francisco Costa (PT) e demais membros da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí, discutiram medidas para desafogar a grande demanda de atendimentos que existe hoje na unidade.

Dentre elas, foi pautada a abertura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município; aumento no incremento financeiro para manutenção e regularização de pagamentos dos servidores e prestadores de serviço, bem como a melhoria do sistema regulador de atendimentos.

Atualmente, a unidade hospitalar realiza mais de 10 mil atendimentos mensais, sendo referência para 150 municípios da região. Com a abertura da UPA, o deputado Francisco Costa explica que os atendimentos clínicos seriam transferidos para essa nova unidade o que proporcionaria "um atendimento mais humanizado e acolhedor para atender a esses pacientes da região. Os atendimentos de traumas permaneceriam no Tibério Nunes, reduzindo a sobrecarga que temos hoje".

A necessidade de aumento no incremento financeiro para manutenção e regularização de pagamentos foi identificada após conversa com alguns profissionais de saúde do hospital, que relataram o aumento substancial no volume de atendimentos que praticamente dobrou em relação a 2018.

O parlamentar também lembrou da necessidade de melhorar o sistema de regulação.

"Precisamos encontrar uma estratégia de melhor funcionamento da regulação para que não se demande tanto para o hospital Tibério Nunes e que assim os hospitais de retaguarda de Teresina possam absorver de forma mais rápida o fluxo de atendimento que são referenciados do Regional para os hospitais especializados em Teresina", frisou Francisco.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles