Francis Lopes se despede do mandato com discurso na tribuna

O deputado Francis Lopes (PTC) disse, hoje (27), que foi com alegria que se filiou ao PTC e que uma das razões que o levou a ingressar no partido foi a sua condição de cristão. Ele afirmou que o PTC defende os princípios cristãos e que tem como líder no Piauí um grande estrategista político, que é o deputado Evaldo Gomes (PTC). Ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa como suplente, o que fará até o início da próxima semana, ele anunciou que é pré-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano.

Francis Lopes afirmou que, em 2014, já tinha intenção de se filiar ao PTC, mas que acabou ingressando no PRP atendendo convite do presidente da agremiação, Laércio Borges, a quem agradeceu pelo apoio que recebeu durante os três anos de filiação ao seu partido.

Em aparte, o deputado Rubem Martins (PSB) parabenizou Francis Lopes pelo grande trabalho que realizou na Alepi, principalmente em defesa da educação, e pediu a ajuda dele e do deputado Evaldo Gomes para conclusão da estrada de Picos a Itainópolis, afirmando que o dinheiro (R$ 5,6 milhões) destinado à realização da obra tinha desaparecido. A estrada, segundo ele, seria feita com recursos do empréstimo de R$ 307 milhões já recebido pelo Governo junto a Caixa Econômica Federal.

Evaldo Gomes, que estava presidindo a sessão ordinária, disse que Francis Lopes foi uma revelação do Parlamento estadual, pois, com seus Projetos de Lei, procurou beneficiar toda a população piauiense. Respondendo a Rubem Martins, ele disse que existe um grupo no Piauí que é contra a liberação do restante dos recursos do empréstimo obtido pelo Governo do Estado junto à CEF.

Antes de concluir seu discurso, Francis Lopes disse que conversou com o governador Wellington Dias e que ele garantiu que a estrada de Picos a Itainópolis será concluída. Ele agradeceu ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), a todos os deputados e aos servidores do Poder Legislativo pelo apoio que recebeu durante seu mandato e que pretende disputar a eleição para continuar servindo ao povo do Piauí.

Por J. Barros



O deputado Francis Lopes (PTC) disse, hoje (27), que foi com alegria que se filiou ao PTC e que uma das razões que o levou a ingressar no partido foi a sua condição de cristão. Ele afirmou que o PTC defende os princípios cristãos e que tem como líder no Piauí um grande estrategista político, que é o deputado Evaldo Gomes (PTC). Ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa como suplente, o que fará até o início da próxima semana, ele anunciou que é pré-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano.



Francis Lopes afirmou que, em 2014, já tinha intenção de se filiar ao PTC, mas que acabou ingressando no PRP atendendo convite do presidente da agremiação, Laércio Borges, a quem agradeceu pelo apoio que recebeu durante os três anos de filiação ao seu partido.



Em aparte, o deputado Rubem Martins (PSB) parabenizou Francis Lopes pelo grande trabalho que realizou na Alepi, principalmente em defesa da educação, e pediu a ajuda dele e do deputado Evaldo Gomes para conclusão da estrada de Picos a Itainópolis, afirmando que o dinheiro (R$ 5,6 milhões) destinado à realização da obra tinha desaparecido. A estrada, segundo ele, seria feita com recursos do empréstimo de R$ 307 milhões já recebido pelo Governo junto a Caixa Econômica Federal.



Evaldo Gomes, que estava presidindo a sessão ordinária, disse que Francis Lopes foi uma revelação do Parlamento estadual, pois, com seus Projetos de Lei, procurou beneficiar toda a população piauiense. Respondendo a Rubem Martins, ele disse que existe um grupo no Piauí que é contra a liberação do restante dos recursos do empréstimo obtido pelo Governo do Estado junto à CEF.



Antes de concluir seu discurso, Francis Lopes disse que conversou com o governador Wellington Dias e que ele garantiu que a estrada de Picos a Itainópolis será concluída. Ele agradeceu ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), a todos os deputados e aos servidores do Poder Legislativo pelo apoio que recebeu durante seu mandato e que pretende disputar a eleição para continuar servindo ao povo do Piauí.



J. Barros

Edição: Paulo Pincel