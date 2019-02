Formação das comissões técnicas começa na próxima semana

Deputados dizem que comissões começarão a ser formadas na próxima semana

As comissões técnicas da Assembleia Legislativa começarão a ser formadas a partir da próxima semana. A afirmação foi feita, hoje(01), pelo deputado Dr. Hélio Oliveira (PR), antes da eleição da Mesa Diretora da Alepi, assinalando que há urgência na formação das comissões porque o governador Wellington Dias tem pressa em aprovar a reforma administrativa do Estado.

Dr. Hélio Oliveira disse que a mensagem do Poder Executivo que trata da reforma administrativa chegará nos próximos dias à Assembleia Legislativa, quando será lida no pequeno expediente da sessão plenária e encaminhada para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Ele assinalou que o PR forma um bloco com outros três partidos, o PRB, PSD e PPS, e deverá trabalhar para assumir a presidência de uma das comissões da Casa.

Por sua vez, o deputado Fernando Monteiro (PRTB) disse que haverá rapidez na formação das comissões. Ele assinalou que a Assembleia Legislativa está unida e as comissões serão constituídas sem dificuldades. “A Mesa Diretora foi formada através de um consenso, que resultou de diálogo entre os parlamentares da base do Governo, por isso haverá tranquilidade na formação das comissões”, declarou ele.

O deputado Wilson Brandão (PP) disse que hoje ocorreria a sessão de posse dos novos parlamentares, bem como a eleição da nova Mesa Diretora e que as discussões para constituição das comissões começarão na próxima semana. As comissões técnicas da Alepi são as seguintes: Comissão de Administração Pública e Política Social, Comissão de Constituição e Justiça, Comissões de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Comissão de Direitos Humanos e Juventude, Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Comissão de Energia e Mineração, Comissão de Estudos Territoriais, Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, Comissão de Infraestrutura e Política Econômica e Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Por J. Barros









J. Barros - Edição: Katya D'Angelles