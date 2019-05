Força tarefa aprova mais de 50 requerimentos na Assembleia Legislativa

O deputado Flávio Nogueira Júnior (PDT) solicitou do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) a possibilidade de executar alterações na BR 343; do Departamento de Estadual de Trânsito do Piauí (DETRAN-PI) a instalação de uma equipe de comissão permanente para habilitação em Parnaíba para atender a demanda local; da Secretaria Estadual de Assistência Social a recuperação do prédio onde funcionou o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) em Parnaíba; do Governo Estado informações sobre a conclusão da obra da PI 116, que liga Parnaíba a Pedra do Sal;

O deputado Flávio Nogueira Júnior (PDT) solicitou do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), a execução de serviços na rodovia BR-343; do Departamento de Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI), a instalação de uma comissão permanente para habilitação em Parnaíba para atender a demanda local; da Secretaria Estadual de Assistência Social, a recuperação do prédio onde funcionou o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) em Parnaíba; do Governo Estado, as informações sobre a conclusão da obra da rodovia PI-116, que liga Parnaíba à Pedra do Sal.



O deputado Severo Eulálio (MDB) requereu do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI), a recuperação da rodovia PI-112, nos perímetros que compreendem a cidade de Teresina a União; requereu do Secretaria Estadual de Cultura e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) estudo visando o tombamento da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, catedral do município de Picos, para que ela passe a compor o patrimônio histórico do Estado.



O deputado Coronel Carlos Augusto (PR) requereu a realização de sessão solene em homenagem aos 71 de aniversário da Sociedade Bíblica do Brasil no dia 10 de junho e no dia 06 de junho realização de sessão solene em homenagem aos 184 anos da Polícia Militar do Piauí.



Carlos Augusto também pediu à Secretaria Estadual de Saúde, a instalação de três academias populares na cidade de Monsenhor Gil; à Defesa Civil do Estado, solicitou a perfuração de um poço artesiano na localidade Carreiras e a melhoria do funcionamento dos poços na localidade Veredas, em Campinas do Piauí e nas localidades Bom Tempo soa Morros, em Uruçuí.



O deputado também requereu voto de louvor a todos os profissionais da segurança pública do Estado e solicitou da Secretaria de Segurança do Estado uma viatura para o GPM do município de Curralinhos



O deputado Evaldo Gomes (SD) solicitou a realização de audiência pública, no dia 7 de junho, para discutir a situação atual do andamento das obras de duplicação das rodovias BR-316 e BR-343.



Os deputados Warton Lacerda e Franzé Silva, ambos do PT, solicitaram a realização de audiência pública na Comissão de Infraestrutura e Política Econômica da ALEPI para discutir os motivos que levaram ao encerramento das atividades da fábrica de cimento Itapissuma, em Fronteiras.



Já a deputada Teresa Britto (PV) requereu, da Secretara Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Teresina, a iluminação pública da praça Divina Misericórdia, no bairro Saci. Da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul de Teresina, Teresa Britto pediu a capina e limpeza da mesma praça e instalação de academias populares nos bairros Bela Vista 2 e Residencial Mario Covas.



Teresa Britto pediu à SDU Leste a instalação de academias populares nos bairros Vila Samaritana, Vale do Gavião, Vila Ladeira do Uruguai e Parque São João.



A deputada também requereu que seja enviado à Câmara e Senado Federal, voto de repúdio à proposta de contingenciamento e cortes na educação brasileira; do DER-PI, pediu a recuperação e instalação de redutor de velocidade na rodovia PI-113, povoado de Santa Teresa; e a recuperação da PI-103, no povoado David Caldas, União.



O deputado Francisco Limma (PT) requereu que seja enviado ofício ao Ministério da Saúde solicitando a habilitação dos serviços de saúde aprovados e realizados no Piauí.



O deputado Dr. Hélio (PR) solicitou ao DER-PI, a recuperação da PI-116, que liga Luís Correia ao Coqueiro; recuperação e asfaltamento das ruas de Parnaíba; o recapeamento do anel viário de Canto do Buriti.



Dr. Hélio também requereu da Secretaria Estadual de Saúde prioridade na reestruturação da maternidade do município de Campo Maior.



Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno