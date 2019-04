Flora Izabel registra o primeiro ano da prisão do ex-presidente Lula

A deputada Flora Izabel (PT) registrou o primeiro ano da prisão do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, transcorrido no último dia 7 de abril. A oradora disse que a prisão foi injustiça, com a finalidade apenas de impedir que ele disputasse a última eleição e fosse eleito para presidir o Brasil. Flora citou vários países que se manifestaram contrários à mesma.



Para a deputada, Lula tem sido vítima de injustiças dentro da prisão, como foi a proibição para que ele comparecesse ao velório de um irmão. Em seguida, a oradora leu o texto escrito por Lula sobre o primeiro ano de sua prisão, publicado pela Folha de São Paulo, destacando os seguintes pontos: a prisão foi resultado de uma farsa; que não sabe por que têm tanto medo de sua libertação; que o atual presidente foi o principal beneficiário da perseguição, e que o temor maior é de que ele seja solto e reorganize oposição no país.

Flora Izabel concluiu seu pronunciamento lembrando a boa receptividade que Lula tinha quando viajava ao exterior, tendo recebido elogios de Obama, que o chamou de “o cara”, enquanto o atual presidente Bolsonaro ridiculariza o Brasil por onde passa.



A deputada condenou a entrega da base de Alcântara, no Maranhão, aos Estados Unidos e fez referência a uma carta de Lula ao deputado Zeca do PT, pela coragem que o mesmo teve de enfrentar, cara-a-cara, o ministro Paulo Guedes.

Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles