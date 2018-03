Flora Izabel quer registro de agressores em banco de dados virtual

Foi lido na manhã desta quarta-feira (07), o projeto de Lei que cria o banco de dados destinado ao registro e divulgação na internet dos nomes de pessoas condenadas por crime contra a mulher no âmbito do Estado do Piauí. A matéria é de autoria da deputado Flora Izabel (PT).

Segundo o Projeto, a proposta visa dar maior segurança às mulheres que, com acesso à internet, terão à sua disposição mais um mecanismo para resguardar a sua integridade física e psicológica, evitando o envolvimento com um agressor.









Prêmio Mulher de Destaque

A parlamentar petista ainda apresentou um Projeto de Resolução que institui o Prêmio Mulher de Destaque do Estado do Piauí. Segundo o Projeto, serão homenageadas mulheres que tenham se destacado profissionalmente ou prestado relevantes serviços nas áreas social, empresarial e de justiça com o objetivo de valorizar a mulher no contexto da cidadania. As personalidades escolhidas receberão suas premiações na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

Larissa Saldanha - Edição: Kayta D'Angelles