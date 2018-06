Flora Izabel propõe divulgação de preços de combustíveis na internet

A publicação na internet dos preços dos combustíveis praticados pelos revendedores do Piauí é o que estabelece Projeto de Lei apresentado na sessão plenária de hoje (18) pela deputada Flora Izabel (PT). A proposta, que será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça, visa impedir o abuso nos preços cobrados pelos produtos derivados do petróleo, como a gasolina e o etanol.

O deputado Robert Rios (DEM), líder da Oposição, apresentou Projeto de Lei que prevê o pagamento com cartão de débito pelos serviços prestados pelos cartórios piauienses, como registros de imóveis. O Ministério Público do Estado apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre a criação de duas promotorias de Justiça na cidade de Picos. Essas matérias serão analisadas pela CCJ.

No pequeno expediente da sessão plenária, foi lido ofício da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal no Piauí informando a Assembleia Legislativa sobre a liberação da segunda parcela de R$ 315 milhões do empréstimo obtido pelo Governo do Estado junto aquela instituição financeira.

Por J. Barros



Por J. Barros

Edição: Paulo Pincel