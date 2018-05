Flora Izabel propõe a instalação de clínica em São Raimundo Nonato

A deputada Flora Izabel (PT) pediu hoje (22) ao governador Wellington Dias e ao secretário de Saúde Florentino Neto a instalação de uma clínica de hemodiálise no Hospital Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato, e a cessão de duas ambulâncias cidades de Bomfim do Piauí e Pedro Laurentino.

Durvalino Leal

Por Durvalino Leal

Edição: Paulo Pincel