Flora Izabel pede sinalização de rodovias estaduais

A deputada Flora Izabel (PT) disse hoje (15), no espaço destinado aos pequenos avisos, que apresentou requerimento solicitando ao Governo do Estado a sinalização de rodovias estaduais, incluindo a que passa pelos municípios de Batalha, Joaquim Pires e Parnaíba. Ela afirmou que a falta de sinalização está prejudicando a todos os motoristas, bem como os turistas que querem conhecer as atrações piauienses, dentre elas, a Cachoeira do Urubu, em Esperantina, e a Praia de Barra Grande, em Luiz Correia.





Flora Izabel declarou que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagens do Piauí (DER-PI) precisa colocar nas rodovias placas indicativas com os nomes das cidades e as que orientam os motoristas sobre a distância que falta para se chegar às localidades. “Com o passar do tempo, essas placas ficaram desgastadas e novas placas devem ser colocadas nas rodovias”, assinalou.





A parlamentar petista disse ainda que apresentou requerimento solicitando que os Serviços de Proteção ao Consumidor (Procons) da Assembleia Legislativa e do Ministério Público Estadual realizem diligências visando saber se os bancos existentes em Teresina estão cumprindo uma lei de sua autoria que determina prazo de 30 minutos para atendimento aos clientes nos dias normais ou de 45 minutos em outros dias.





ENCONTRO – Por sua vez, o líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), registrou, no espaço dos pequenos avisos, a abertura na manhã de hoje do Encontro Estadual de Povos Indígenas que ocorre no Museu do Piauí. Ele afirmou que o cacique Henrique, de Lagoa do São Francisco, propôs ao Governo do Estado que apresente Projeto de Lei na Assembleia Legislativa visando o reconhecimento da existência de povos indígenas no Piauí, como os cariris e canelas.





O líder Francisco Limma agradeceu ao Governo do Estado o atendimento à solicitação que apresentou no sentido de que fossem adotadas medidas visando a recuperação da rodovia PI-236 no trecho entre Oeiras e Tanque do Piauí. Ele registrou ainda, no espaço dos pequenos avisos, o transcurso hoje do Dia Mundial da Conservação do Solo.

J. Barros - Edição: Caio Bruno