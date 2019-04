Flora Izabel elogia a inauguração de escolas no Jacinta Andrade

A deputada Flora Izabel (PT) usou a tribuna para relatar visita do governador Wellington Dias ao Residencial Jacinta Andrade, na última sexta-feira, onde foram inauguradas duas escolas e um Centro Cultural. Ela lembrou que o residencial foi uma obra importante dos governos Lula e W. Dias, construída no ano de 2008, com 4 mil casas, cujo nome foi uma homenagem a uma mulher nascida nas proximidades de Demerval Lobão e assassinada pelo marido.

Segundo a deputada, as duas escolas entregues à população do Jacinta Andrade receberam os nomes de José Pires Gayoso de Almendra Freitas e Corina Machado. São bem estruturadas e vão atender a 3600 alunos - disse a oradora. Quanto ao Centro Cultural, a deputada disse tratar-se de antiga reivindicação e será administrado pela Ação Social Arquidiocesana (ASA).

Em aparte, o deputado Franzé Silva (PT) rebateu as críticas do colega da oposição, Gustavo Neiva (PSB), que disse não ter o atual governo realizado nada nos três primeiros 100 dias. Para Franzé, há dificuldades financeiras no Estado, como em vários outros, mas o governo não fica parado. Ele aproveitou par elogiar a gestão da Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH), a cargo de Gilvana Alves Rodrigues.

Também em aparte falou o deputado Francisco Lima (PT), que igualmente criticou os posicionamentos dos representantes da oposição, que não reconhecem as ações do governo. Ele falou sobre Corina Machado, nome dado a uma das escolas no Jacinta Andrade, destacando o trabalho por ela exercido à frente de uma importante associação comunitária. Quanto ao homenageado com o nome na outra escola ele disse tratar-se de pessoa bastante reconhecida pelo seu trabalho, inclusive tendo administrado o Conselho de Educação por 20 vezes.

A deputada Flora Izabel concluiu seu pronunciamento repetindo suas considerações sobre as obras do Jacinta Andrade, do Parque Brasil e do Residencial Nova Teresina, realizadas com recursos do Estado e do governo federal, na época em que o Brasil era governado por Luís Inácio Lula da Silva, que muito fez pelo Piauí, embora a oposição tente desmerecer.

Repórter: Raimundo Cazé.

A deputada Flora Izabel (PT) discursou na tribuna da Assembleia Legislativa para relatar visita do governador Wellington Dias ao Residencial Jacinta Andrade, na zona Norte de Teresina, na sexta-feira (12), quando foram inauguradas duas escolas e um centro cultural.

Flora lembrou que o residencial foi uma obra importante dos governos Lula e Wellington Dias, construída no ano de 2008, com 4 mil casas, cujo nome foi uma homenagem a uma mulher nascida nas proximidades de Demerval Lobão e assassinada pelo marido.



Segundo a deputada, as duas escolas entregues à população do Jacinta Andrade receberam os nomes de José Pires Gayoso de Almendra Freitas e Corina Machado. As escolas são bem estruturadas e vão atender a 3.600 alunos - disse a oradora.

Quanto ao Centro Cultural, a deputada disse tratar-se de antiga reivindicação e será administrado pela Ação Social Arquidiocesana (ASA).





Em aparte, o deputado Franzé Silva (PT) rebateu as críticas do deputado Gustavo Neiva (PSB), de que o atual governo não realizou nada nos 100 dias. Para Franzé, há dificuldades financeiras no Estado, como em vários outros, mas o governo não fica parado. Franzé aproveitou para elogiar a gestão da Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH), a cargo de Gilvana Gayoso.





Também em aparte, o deputado Francisco Lima (PT) criticou os posicionamentos da oposição, que não reconhece as ações do governo. Limma falou sobre Corina Machado, nome dado a uma das escolas no Jacinta Andrade, destacando o trabalho por ela exercido à frente de uma importante associação comunitária.



Quanto ao homenageado com o nome na outra escola. Limma disse que era uma pessoa bastante reconhecida pelo seu trabalho, inclusive tendo administrado o Conselho de Educação por 20 vezes.



A deputada Flora Izabel concluiu seu pronunciamento repetindo suas considerações sobre as obras do Jacinta Andrade, do Parque Brasil e do Residencial Nova Teresina, realizadas com recursos do Estado e do governo federal, na época em que o Brasil era governado por Luís Inácio Lula da Silva, que muito fez pelo Piauí, embora a oposição tente desmerecer essas realizações.



Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles