Flora Izabel destaca realização do Festival de Inverno de Pedro II

A deputada Flora Izabel (PT) anunciou sua ida ao município de Pedro II nesta quinta-feira (31), para fazer a entrega de máquinas de costura, adquiridas com recursos de emenda parlamentar de sua autoria. Flora informou que o governador Wellington Dias também levará a internet às praças da cidade, tambémo graças a emenda de sua autoria.







Durante seu discurso, a deputada falou sobre a importância do Festival de Inverno de Pedro II, que está completando 15 anos. Segundo a deputada, Pedro II oferece várias atrações, como shows de artistas famosos que se apresentam em praça pública para turistas de todo o país, sem se falar na gastronomia e até mesmo nos banhos de cachoeira. Ela disse que uma tradição da cidade é as pessoas alugarem suas próprias residências para os turistas, uma vez que a rede hoteleira ainda é deficiente.



Em aparte, o deputado Fábio Novo (PT) disse que teve oportunidade de estimular a cultura durante o Festival de Inverno em Pedro II, quando foi secretário estadual de Cultura. Ele falou da importância de uma trilha esportiva que se realiza anualmente, com apresentações artísticas durante o percurso, inclusive a cargo de alunos da Escola de Música.



O deputado Francisco Lima Lula, líder do governo na Assembleia, parabenizou a oradora pela explanação que fez sobre o estival, destacando a importância do mesmo para o empreendedorismo.



Antes de falar sobre o Festival, Flora Izabel rebateu críticas da oposição ao PT, afirmando que o partido é considerado o pior pelos adversários apenas porque governou para a pobreza, criando programas como o Luz Para Todos, Minha Casa Minha Vida, dentre outros. Para ela, o atual presidente é “Temeroso”, como repetiam as pessoas gritando “Fora Temer” de dentro dos ônibus.

O deputado Francisco Lima Lula (PT) disse em aparte que se orgulha de ter colocado “Lula” no seu nome e desafiou a oposição a fazer o mesmo como o nome “Temer”.



Já Fábio Novo também se associou à defesa da colega de PT, citando o exemplo do que acontece hoje com os combustíveis, em que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, no auge das manifestações dos caminhoneiros, autorizou mais um aumento da gasolina no dia de hoje (30). Ele disse ser um absurdo que o Brasil tenha atualmente 70% do seu diesel refinado no exterior.

Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel