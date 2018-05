Flora destaca prêmio que a Nova Ceasa recebeu na ONU

A deputada Flora Isabel(PT) ocupou o espaço dedicado aos “Dois Minutos” para destacar o prêmio recebido pela “Nova Ceasa” como exemplo de Parceria Pública Privada”, implantada pelo governador Wellington Dias.

A “Nova Ceasa” está entre as 15 parcerias público-privadas mais bem sucedidas do mundo e é distribuído pela Comissão Econômica da ONU. Flora falou dos avanços conseguidos pela atual gestão da Ceasa, como melhores condições de acesso aos usuários e condições de trabalho para os permissionários; além da brilhante ação social que desempenha na distribuição de alimentos para pessoas carentes que vivem em abrigos.

Marden Menezes (PSDB) cobra cumprimento de acordo com as vítimas de Algodões

Também durante o tempo de dois minutos, o deputado Marden Menezes disse que é preocupante é alarmante a situação das vítimas da Barragem, que se encontram há dois meses com atraso no pagamento das indenizações, por parte do governo do Estado do Piauí.

Segundo ele, no ano passado, foi feito um acordo entre a associação das vítimas e o governo do Estado, homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado, acordo esse, disse o deputado, que vem sendo descumprido , pelo governo do Estado.

“É bom ressaltar que as indenizações também têm caráter alimentar, já que com o pagamento das indenizações, as pensões alimentícias, de caráter alimentar, foram suspensas. Se o governo atrasa dois meses, são dois meses de sofrimento, para as famílias que não têm condições de comprar o mínimo, para sua sobrevivência”, disse Marden.

O parlamentar apelou para a sensibilidade do governo, através da liderança do governo na Casa e de seus representantes, para que o Estado cumpra o mais rápido possível, o pagamento das indenizações em atraso.

Limma destaca encontro de agroecologia

O deputado Francisco Limma (PT), usou os dois minutos para informar que participou da abertura do Segundo Encontro de Agroecologia do Piauí, no Centro de Treinamento da EMATER-Piauí. Segundo ele, o objetivo do Encontro é preparar técnicos e produtores rurais, para participarem do quarto encontro nacional, que vai acontecer em Belo Horizonte, no período do último dia de maio até o dia 05 de junho, de 2018.

“É uma discussão de uma nova abordagem sobre agropecuária, voltada para o fortalecimento da agricultura familiar, e para tratar a questão da sustentabilidade, sobretudo, da saúde humana, que vem, fortemente, sendo afetada pela contaminação dos alimentos, pelos agrotóxicos”.

O parlamentar aproveitou para registrar a proposição feita em conjunto pela Secretaria de Desenvolvimento rural com o Emater, Secretaria do Planejamento e as prefeituras municipais, denominada “Ateleite” (Assistência Técnica Para os Produtores de Leite no Estado do Piauí.

De acordo com Francisco Limma, trata-se de uma experiência piloto, aprovada pelo governador Wellington Dias, inicialmente para quatro municípios: São José do Divino, Piracuruca, Caraúbas e Luís Correia. “Iremos superar entraves que hoje dificultam o aumento da produtividade do leite no Estado, e prepara as condições para suprir o nosso primeiro laticínio que vai beneficiar leite longa vida nas regiões do Piauí”, finalizou.





Gustavo Neiva cobra auxílio aos doentes crônicos





O deputado Gustavo Neiva (PSB) usou o tempo de dois minutos para dizer que esteve em visita, final de semana passada, na cidade de São Francisco do Piauí, de uma grande cavalgada, e que foi abordado por pacientes renais crônicos e por pessoas que fazem o transporte desses pacientes, até o cidade de Floriano.





“Eles me relataram que estão há cinco meses sem receber o auxílio, que é enviado pelo governo federal, através do Sistema Único de Saúde (SUS), para o governo do Estado do Piauí, para que este possa repassar aos pacientes, para o deslocamento até Floriano”, disse o parlamentar.

Gustavo Neiva ressaltou que essa atitude do governo do estado do Piauí é de uma irresponsabilidade sem limites, e que está colocando em risco a vida dos pacientes, e os transportes estão prestes a paralisarem. Ele disse que vai apresentar, na Casa, amanhã, u requerimento, solicitando uma audiência pública e vai convocar o secretário da Saúde, para que este possa prestar esclarecimentos, em relação aos recursos destinados aos pacientes renais crônicos e que não estão sendo repassados.





Doutor Pessoa fala sobre visitas ao interior

O deputado Doutor Pessoa (Solidariedade) também se pronunciou em relação aos transportes do pacientes renais crônicos e lamentou a situação que está ocorrendo no Estado. O parlamentar falou sobre a importância da hemodiálise na vida dos pacientes e disse que falta compromisso do governo do Estado, com a saúde dessas pessoas.





“Vossa Excelência tem que ter ao menos o respeito para com esses pacientes crônicos que precisam dar continuidade ao tratamento de suas enfermidades”, disse Doutor Pessoa. O parlamentar aproveitou também para dizer que esteve, no final de semana passado, visitando várias cidades do interior do Piauí, entre elas Sussuaçara, Bocaina e São Luís do Piauí, onde foi bem recebido, pela população e autoridades locais. E que chegou a participar de um bingo beneficente, destinado a um doente crônico, com uma infecção óssea, causada por um trauma sofrido há dez meses.

Esse paciente, segundo o deputado, está há oito meses tentando fazer tratamento , e tendo que esperar em uma “fila”. O bingo era justamente para que o cidadão conseguir fazer o tratamento.





Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles