Flora defende campanha Lula Livre em todos os municípios do Piauí

A deputada estadual Flora Izabel (PT) defendeu a realização da campanha “Lula Livre” em todos os municípios do Piauí, ao elogiar a realização de debate com esse nome na sessão de hoje (23) da Assembleia. Ela disse que uma assessora sua está enfrentando o frio de Curitiba, onde, juntamente com os edemais manifestantes, grita, todas as manhã, o “Bom Dia Lula”.

Sobre a prisão do ex-presidente Lula, Flora Izabel disse que ela começou a ser tramada com o impeachment da presidente Dilma. Ela criticou o fato de terem cassado o mandato da presidente e deixado o vice intocável.



Sobre o governo Temer ela disse ele tem como objetivo acabar com os benefícios da era Lula aos pobres, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Luz Para Todos, mas exatamente por causa disso sua reprovação é superior a 90%.. Concluindo sua fala a deputada disse que a prisão do ex-prsidente foi para evitar que ele retorne a governar o país.

Texto: Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel