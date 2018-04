Flávio Nogueira afirma que Judiciário brasileiro é partidário

O ex-deputado federal Flávio Nogueira (PDT) lamentou que o Judiciário viva um verdadeiro “caldeirão”, onde se julga pela cara, onde muito juízes não são filiados, mas são partidário.

Flávio Nogueira disse que o país vive uma ditadura judiciária e que o país precisa de um legislativo forte, “que tenha coragem de não compactuar com o que acontece hoje neste país”.

“É hora de nós todos brasileiros trazermos para o debate, na Câmara Federal, no Senado por pessoas comprometidas com um Legislativo forte, onde não se julgue as pessoas por convicção, por domínio de fato. A parte técnica, a parte jurídica não prevalece mais. Ficam jogando na fogueira pessoas inocentes”, reclamou.

Texto: Paulo Pincel

Edição: Caio Bruno