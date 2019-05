Flávio Júnior visita Balneário Corredores e quer reativar turismo na região

O deputado estadual Flávio Nogueira Júnior (PDT) visitou os Balneários Emparedado e Corredores em Campo Maior, nesta quinta-feira. O objetivo foi avaliar a situação da região na tentativa de viabilizar recursos para a reativação do turismo na região. A visita foi acompanhada do prefeito Ribinha e também dos vereadores Neto dos Corredores e Manim Pereira.





Segundo o deputado, a região tem grande potencial para o turismo, mas serão necessárias algumas intervenções. “Viemos fazer a visita a convite do vereador Neto dos Corredores e do prefeito Ribinha para ver a situação. Essa é uma região bastante turística, mas será preciso fazer algumas intervenções na urbanização e acesso ao Balneário seja facilitado. Estamos aqui para tentar ajudar. Vamos dar os encaminhamentos no sentido de revitalizar a parte urbanística que foi feita há mais de dez anos e que precisa de uma nova reforma”, comentou.





Para o prefeito Ribinha, o deputado Flávio Júnior poderá ser um grande aliado na reativação do espaço. Ele destaca que Campo Maior é uma cidade com um potencial turístico conhecido em várias áreas, como a gastronômica e a religiosa, mas que a reativação urbanística dos Balneários será capaz de atrair um maior fluxo de pessoas à região. “Essa visita do deputado na estrutura é muito importante.





Campo Maior é uma cidade com um grande potencial turístico e precisamos aproveitar essa estrutura para tornar o turismo ainda mais atrativo. Nosso sonho é ver esse acesso da PI ligando até a região dos Corredores asfaltado, além da própria estrutura física do Balneário. Sabemos do potencial turístico para a geração de renda e essa é uma grande oportunidade. Se o acesso for melhorado, a gente consegue fortalecer o turismo nessa nossa região”, avalia.





A barragem de Corredores passou por uma reforma ainda em 2013. Ela tem capacidade para acumular 63 milhões de metros cúbicos de água e um lago de 18 quilômetros de extensão. A ideia é também fazer com que o espaço possa ser utilizado para projetos de geração de emprego e renda por meio da agricultura e também aquicultura.





Asscom Parlamentar - Edição: Caio Bruno