Flávio Júnior quer instalação de dispositivos de segurança nas escolas

Nos últimos anos, têm sido frequente os casos de violência e inseguranças nas escolas em todo o país. Casos como o que aconteceu em Suzano, em São Paulo, onde dois adolescentes invadiram uma escola e assassinaram dezenas de estudantes e deixaram outros feridos, chocam e chamam a atenção. Na tentativa de garantir mais segurança dentro das escolas do Estado, o deputado estadual Flávio Nogueira Júnior (PDT) apresentou um projeto de lei que obriga a instalação de dispositivos de segurança nos estabelecimentos de ensino público e privado do Piauí.





O deputado explica que, de acordo com o projeto, o dispositivo de segurança acionaria a Polícia Militar em casos de emergência. “Esses casos de insegurança nas escolas não acontecem apenas nos outros Estados. Infelizmente temos registros aqui no Piauí também. E é por isso que a gente está apresentando esse projeto, porque o ambiente escolar deve dar segurança, não apenas aos alunos, mas também aos funcionários e aos pais, que deixam os filhos nas escolas acreditando que eles estejam em um ambiente seguro”, explicou, citando o caso que aconteceu no final de março, onde um homem armado atirou em um aluno na Unidade Escolar Professor Felismino Freitas, no Mocambinho, zona Norte de Teresina.

De acordo com o texto do projeto, o dispositivo de segurança uma espécie de “alarme do pânico”, deverá ser instalado em todas as escolas do Piauí, em pontos estratégicos do estabelecimento, como sala de professores, diretoria, cantina, secretaria, entre outras. O dispositivo será ligado diretamente às viaturas, centros de operação de segurança, batalhões, regiões integradas de segurança pública, entre outros através do GPS.

Uma vez acionado o dispositivo, será disparado o alerta para que as instituições de segurança se desloquem até o local em risco para atender a ocorrência. Profissionais especializados também deverão prestar orientações da importância e do uso do dispositivo para alunos e servidores. “É de suma importância que o aparato de segurança pública esteja presente no ambiente escolar, de forma a garantir maior tranquilidade aos pais e responsáveis, que se encontram receosos com as últimas notícias divulgadas amplamente pela mídia, com diversas ameaças e ataques nas escolas”, completou o deputado.

O projeto está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O relator é o deputado Francisco Limma (PT) para que emita o seu parecer.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles