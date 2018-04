Fernando Monteiro defende a construção de um dique de proteção em Uruçuí

O deputado estadual Fernando Monteiro (PRTB) solicitou a construção de um dique de proteção em Uruçuí – PI com o objetivo de evitar que moradores sejam atingidos pelas enchentes causadas pelas chuvas nas regiões ribeirinhas daquele município.



Essa solicitação aconteceu na última viagem que o deputado fez à Brasília onde se reuniu com o ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade, governador Wellington Dias, o diretor do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI, Geraldo Magela e o senador Ciro Nogueira. Com a sinalização positiva do ministro, a obra já está incluída no plano de trabalho do IDEPI.





Assessoria parlamentar

Edição: Paulo Pincel