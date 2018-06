Fernando Monteiro apresenta cinco projetos de lei

O deputado Fernando Monteiro (PRTB) apresentou, na sessão de hoje (18), cinco Projetos de Lei, incluindo um que prevê prioridade nas filas de estabelecimentos comerciais e nos assentos dos ônibus para as pessoas que realizam tratamento quimioterápico, radioterápico, de hemodiálise e aos portadores de bolsas de colostomia.

Fernando Monteiro propôs ainda Projeto de Lei que estabelece o Código de Defesa e Proteção dos Animais no Piauí visando impedir a prática de violência contra animais domésticos e silvestres e prevendo aplicação de penalidades, como multas, aos infratores.

O parlamentar do PRTB apresentou ainda Projeto de Lei que garante assistência psicopedagógica para os alunos de estabelecimentos de ensino médio do Piauí, com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos estudantes. Ele propõe ainda Projeto de Lei que institui no Estado a Carteira de Identificação do Autista a ser expedida pela Secretaria de Assistência Social e da Cidadania (Sasc). As propostas serão analisadas agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

O deputado Fernando Monteiro (PRTB) apresentou, na sessão desta segunda-feira (18), cinco Projetos de Lei, incluindo um que prevê prioridade nas filas de estabelecimentos comerciais e nos assentos dos ônibus para as pessoas que realizam tratamento quimioterápico, radioterápico, de hemodiálise e aos portadores de bolsas de colostomia.



Fernando Monteiro propôs ainda Projeto de Lei que estabelece o Código de Defesa e Proteção dos Animais no Piauí visando impedir a prática de violência contra animais domésticos e silvestres e prevendo aplicação de penalidades, como multas, aos infratores.



O parlamentar do PRTB apresentou ainda Projeto de Lei que garante assistência psicopedagógica para os alunos de estabelecimentos de ensino médio do Piauí, com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos estudantes.



Monteiro propôs ainda o Projeto de Lei que institui no Estado a Carteira de Identificação do Autista a ser expedida pela Secretaria de Assistência Social e da Cidadania (Sasc). As propostas serão analisadas agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

Por J.Barros

Edição: Paulo Pincel