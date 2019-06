Fechamento de empresas preocupa Warton Lacerda

O deputado Warton Lacerda (PT) levou à tribuna na sessão de hoje (24), o problema do fechamento de empresas no Estado, citando os dois casos mais recentes, a fábricas de cimento Itapissuma, e de abate de francos, Dudico, as quais deixaram muitos desempregados. O deputado chamou a atenção dos colegas para a audiência pública que será realizada nesta terça-feira, quando as duas empresas deverão explicar as verdadeiras razões do fechamento de suas fábricas.





Para Warton Lacerda o fechamento de empresas não é culpa apenas do Governo do Estado, como acusa a oposição. Ele lembrou que em Teresina muitas lojas estão fechando no centro da cidade, sem maior repercussão. Ele afirmou que já são decorridos seis meses do novo governo federal e nada foi feito de concreto para solucionar a crise que já se arrastava. No caso da fábrica Itapissuma ele lembrou que ela deve 15 milhões de ICMS ao Estado.





Em aparte, o deputado Franzé Silva (PT) falou da situação de Estados mais ricos que o Piauí, mas que já não conseguem pagar em dia os seus funcionários, enquanto aqui ainda não ocorreram atrasos. A respeito de empresas ele lembrou a demissão de 600 funcionários por parte da

empresa Toyota em São Paulo. Ele lembrou palavras do ex-ministro General Santos Cruz, que comparou o governo Bolsonaro a "um show de besteiras".





O deputado Warton Lacerda encerrou seu pronunciamento afirmando que no município de Altos existe uma floresta petrificada maior que a de Teresina, sugerindo que seja feito um estudo mais aprofundado sobre a mesma. Ainda sobre a crise que está levando as empresas ao fechamento ele defendeu que o debate não fique apenas nas redes sociais, mas sim entre os representantes do Poder Legislativo.





Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno