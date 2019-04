Falta de médicos no Piauí será tema de audiência pública na Alepi

O deputado Henrique Pires (PMDB) pediu o encaminhamento de convites ao Conselho Regional de Medicina, à Secretaria de Saúde do Estado e de Teresina, ao Ministério Público, à Prefeitura de Teresina, à APPM, à Secretaria de Administração e a todos as prefeituras municipais para uma audiência pública a ser realizada no próximo dia 17, às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, para discutir os pedidos de desligamento do programa Mais Médicos no Piauí. Mais de 40 profissionais já pediram demissão nos últimos meses e pelo menos 43 cidades do Piauí estão sem médicos.

Bancos - Henrique Pires pediu ainda à Febraban informações sobre os locais e horários de funcionamento dos caixas eletrônicos e correspondentes bancários em todo o Piauí. “A Caixa teve um lucro líquido de R$ 12,7 bilhões no ano passado. E as pessoas só reclamam do atendimento que recebem, quer sejam novos, idosos ou portadores de necessidades especiais. Isso não pode continuar”, afirmou.

Lucy - (Progressistas) - apresentou cinco requerimentos na sessão de hoje. Três deles pedem ao secretário de Educação, Helen Gera, a cessão de engenheiros elétricos e hidráulicos para a reforma da Unidade Escolar Governador Pedro Freitas, informações sobre o andamento das obras da quadra de esportes da Unidade Escolar Ferdinand Freitas e da quadra e Esportes da Unidade Escolar Antonio Freitas, todos em José de Freitas. A deputada também pediu à Secretaria de Educação informações sobre o repasse das parcelas do programa de autonomia e transparência da rede estadual de educação; e à Secretaria de Saúde do Estado informações sobre o funcionamento do Hospital Leônidas Melo, em Barras.

Gustavo Neiva (PSB) - presentou proposta de voto de louvor à TV Cidade Verde pela série de reportagens “Sob o céu de Teresina”, que mostrou a situação dos moradores de rua e o trabalho da sociedade civil organizada, das igrejas e do Governo do Estado – que cedeu seus restaurantes populares – na tentativa de amenizar o sofrimento das 600 pessoas que vivem em ruas e praças da capital.

Foram apresentados ainda três requerimentos do deputado Franzé Silva (PT) pedindo o asfaltamento da estrada da estrada que liga o povoado Buriti do Rei à cidade de Oeiras, a perfuração e equipamento de seis poços artesianos em Várzea Branca e o pedido à Fundação de Esportes do Piauí para a construção de uma quadra no povoado Pio IX, em São João da Varjota.

Dois projetos de lei do deputado Pastor Gessivaldo (PRB) cria o Dia Estadual do Hemofílico, em 22 de janeiro, e reconhece de utilidade pública a Associação dos Pescadores e Pescadoras Artesanais de Parnaíba. Projeto de lei do deputado Dr. Hélio (PR) cria no Piauí o programa Alerta Celular, que prevê a prestação de informações por meio eletrônico.

Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles

