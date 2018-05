Fábio Novo solicita que Caixa libere a segunda parcela do empréstimo

Foi lido, durante a sessão plenária desta segunda-feira (14), o requerimento apresentado pelo deputado petista Fábio Novo (PT) em que solicita da Caixa Econômica Federal no Piauí agilidade no pagamento da segunda parcela do empréstimo FINISA II. A matéria será analisada pelas Comissões da Assembleia Legislativa.

No documento, o deputado justifica o pedido dizendo que o pleito é importante para o desenvolvimento social e econômico do Piauí pois visa obras de estradas, mobilidade urbana e outras obras que melhorarão a infraestrutura e a qualidade de vida dos piauienses.

O Tribunal de Contas da União (TCU) acolheu, no último dia 9 de maio, o agravo interposto pelo Estado do Piauí contra a decisão cautelar proferida pelo ministro José Múcio Monteiro e autorizou à Caixa Econômica Federal a liberar, ao Governo do Estado, a segunda parcela do empréstimo do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa I) e o empréstimo do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa II).

Votos de Pesar





Os requerimentos dos deputados Luciano Nunes (PSDB) Severo Eulálio (MDB) para envio de voto de pesar foram lidos e aprovados no Plenário. O deputado tucano requereu que o voto de pesar seja enviado a família do deputado estadual pernambucano Rômulo José Gouveia que faleceu no último dia 13 de maio. Luciano Nunes usou a palavra em Plenário para registrar o falecimento. O deputado e presidente da Casa, Themístocles Filho também lamentou a morte do colega.

Já Severo Eulálio pediu voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria do Carmo Rodrigues de Carvalho, ocorrido no dia 11 de maio. Ela é mãe do chefe do setor de Taquigrafia da Assembleia, Alcino Rodrigues de Carvalho.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno