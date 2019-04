Fábio Novo registra exposição de arte e filme “Niède”

Ao ocupar hoje (8) a tribuna, o deputado Fábio Novo (PT) disse que participou, nos dias 3 e 4 deste mês, da abertura da exposição de arte “Entre Anjos e Palmeiras”, no Museu Janete Costa de Arte Popular em Niteroi, no Rio de Janeiro, e do lançamento do filme “Niède” em São Paulo.

Fábio Novo afirmou que a exposição de arte, que será realizada até agosto próximo, apresenta 120 peças da arte santeira piauiense esculpidas por artesãos piauienses, dentre eles, Mestre Expedito e Mestre Dezinho. Ele assinalou que 70% das peças já foram comercializadas, mas continuarão expostas, “o que mostra o reconhecimento da arte santeira do Piauí no Brasil e no mundo”.

Em seguida, o parlamentar petista disse que o documentário “Niède” que retrata a trajetória da fundadora do Museu do Homem Americano, a arqueóloga Niède Guidon, foi lançado em São Paulo em sessão que contou com a presença, dentre outros, do governador Wellington Dias e da secretária de Cultura, Bid Lima. Ele frisou que o filme mostra as belezas naturais do Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato.

Em aparte, o deputado Franzé Silva (PT) parabenizou Fábio Novo pelo trabalho que realizou quando esteve à frente da Secretaria de Cultura, assinalando que sua atuação está dando frutos para o Piauí como mostram a exposição de arte santeira e o filme “Niède”.

O deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo, também, parabenizou Fábio Novo, dizendo que ele fez um excelente trabalho na Secretaria de Cultura. A deputada Teresa Britto (PV) parabenizou o parlamentar petista e afirmou que ele é um apaixonado pelas artes e pelas belezas do Piauí. Antes de concluir o seu pronunciamento, Fábio Novo disse que o Governo do Estado pagou 60% da produção do filme “Niède”, que custou R$ 600 mil, e defendeu a implementação de uma política estadual de apoio à produção áudio-visual visando a divulgação da cultura e da história do Piauí.

J. Barros – Edição: Katya D’Angelles

