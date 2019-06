Fábio Novo quer tornar obrigatório o ensino de espanhol nas escolas do Piauí

Nesse sábado (8), o deputado estadual Warton Lacerda (PT) se reuniu, no município de Fronteiras, com ex-funcionários da Fábrica de Cimentos Itapissuma. Em pauta, a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o fechamento da fábrica, que será realizada no dia 25 de junho.

“Nós aprovamos um requerimento de audiência pública para tratar dos prejuízos ocasionados pelo fechamento da fábrica. E, em acordo com os ex-funcionários, agendamos a audiência para o próximo dia 25 de junho. Devemos contar com a presença da prefeita de Fronteiras, uma comissão de ex-funcionários, secretários de Estado, além dos empresários da indústria cimenteira”, explica.

A reunião do parlamentar com os ex-funcionários da fábrica contou com a presença da prefeita de Fronteiras, Maria Jose Ayres de Sousa, além de vereadores e secretários municipais.

Governador veta assentos preferenciais e Fábio Novo quer ensino espanhol obrigatório

Foram lidos na sessão plenária de hoje (10), na Assembleia Legislativa, a Mensagem nº 24 com o veto total do governador Wellington Dias ao Projeto de Lei sobre os assentos preferenciais em transportes públicos no Piauí. também foi lido o Projeto de Lei de autoria do deputado Fábio Novo (PT) que tem objetivo em tornar obrigatório o ensino da língua espanhola.

A mensagem enviada pelo chefe do Executivo veta o Projeto de Lei de autoria do deputado Gessivaldo Isaías (PRB) que dispõe sobre a preferência de idosos, mulheres grávidas e com crianças de colo, e pessoas com deficiência oi mobilidade reduzida nos assentos de transporte coletivo e transporte metroviário do Estado. Em justificativa, o Governador cita a Lei Federal nº 10,048, de 8 de novembro de 2000, que já faz a regulamentação dos assentos preferenciais.

Espanhol



Já o Projeto de Lei apresentado pelo deputado Fábio Novo (PT) prevê a obrigatoriedade do ensino da disciplina de Língua Espanhola no currículo do ensino médio da rede estadual e privada, ao lado da Língua Inglesa, conforme artigo 35 da Lei Federal nº 9394/1996. Segundo o Projeto, o ensino deverá ser obrigatório as três séries do ensino médio.

O deputado justifica a nova disciplina obrigatória citando os acordos multilaterais estabelecidos no âmbito do Mercosul e a integração acadêmica dos países do bloco.





Requerimentos



Também foi lido, no pequeno expediente da sessão desta segunda-feira (10), o requerimento apresentado pelo deputado estadual Flávio Nogueira Júnior (PDT) soliciando ao Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI) a recuperação da PI 112 na localidade Mucambos, entre as cidades de Barras e Nossa Senhora dos Remédios.

Já o deputado Francisco Limma (PT) requereu dos conselhos Estadual e Federal de Educação, a lista das instituições de ensino superior que receberam capital estrangeiro majoritário.



O deputado Limma também apresentou requerimento solicitando o Ministério da Educação, do Ministério da Economia e da banca federal piauiense o desbloqueio das verbas de custeio das instituições de ensino superior do Piauí. }



O líder do Governo também solicitou a realização de reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública e Política Social para análise dos projetos que estão em andamento no Legislativo.

Raryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles