Fábio Novo quer mudar nome do Memorial Zumbi dos Palmares

Foi lido, nesta segunda-feira (07), o Projeto de Lei apresentado pelo deputado Fábio Novo (PT) que quer alterar a denominação do Memorial Zumbi dos Palmares. No projeto, o parlamentar requer que o Memorial passe a se chamar “Esperança Garcia”.

Segundo o Projeto, a população negra piauiense tem reivindicado que o espaço receba a nova denominação uma vez que a denominação atual homenageia importante figura histórica que marcou não apenas a cultura afro.

Esperança Garcia é hoje uma figura histórica reconhecida no Piauí e no Brasil como a primeira escrava a retratar os mais tratos, crueldade e a desumanidade com que eram tratados os negros no Piauí e, em especial, na região em que vivia, uma fazenda próxima a cidade de Oeiras.

A Lei 5.311/2003 criou o Memorial Zumbi dos Palmares como um espaço destinado à valorização da cultura afro-brasileira no Piauí, funcionando como um “tributo e conhecimento do povo piauiense à efetiva contribuição da raça negra no processo histórico brasileiro”.





Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles