Fábio Novo pede ao DNIT a recuperação da rodovia BR-153

O deputado Fábio Novo (PT) apresentou requerimento que foi lido no pequeno expediente da sessão plenária de hoje(17) pedindo ao diretor geral do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte), no Piauí, José Ribamar Bastos, a recuperação do trecho da BR-153 que fica entre os municípios de Jerumenha e Bertolínia, no Sul do Piauí.

Ao justificar a apresentação do requerimento, Fábio Novo disse que o trecho da rodovia federal se encontra esburacado, o que vem prejudicando o tráfego de veículos entre aqueles dois municípios. Ele afirmou que há necessidade urgente de que o DNIT realize uma Operação Tapa-Buracos para evitar que a situação da estrada fique ainda pior.

Por J. Barros



Edição: Paulo Pincel