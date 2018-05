Fábio Novo pede a liberação dos recurso do segundo empréstimo da Caixa

O deputado estadual Fábio Novo, líder do PT na Assembleia Legislativa, pediu que fosse encaminhado ao presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Nelson Antonio de Souza, a solicitação, com pedido de agilidade, do pagamento do empréstimo Finisa II, junto à instituição.





Segundo o parlamentar, o pleito é importante para o desenvolvimento social e econômico do Piauí, porque visa a continuidade das obras de mobilidade urbana e outras melhorias na infraestrutura, para dar mais qualidade de vida aos piauienses.



“Com a decisão da semana passada dos Tribunais de Contas do Estado e da União, que, unanimemente, sinalizaram positivamente pela conclusão da operação, a solicitação se justifica ainda mais”, reiterou o deputado.



Fernando Monteiro



Três requerimentos apresentados pelo deputado Fernando Monteiro (PRTB) foram aprovados na sessão desta terça-feira (15), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi).



Uma das solicitações é encaminhada ao governador Wellington Dias e ao secretário Estadual de Educação, Helder Sousa Jacobina, em caráter de urgência pedindo a reforma da Unidade Escolar Matias Olímpio, no município de Barras.



“A referida escola está em péssimas condições de uso, haja visto a falta de manutenção regular, necessitando de uma reforma estrutural, para continuar com seu projeto de ensino já tão tradicional no município”, destacou Fernando Monteiro.

O deputado também pede ao governador Wellington Dias, em caráter de urgência, a recuperação da pavimentação asfáltica da PI-463, trecho que interliga o município de Pajeú à PI-140, com extensão de 19 Kms.



“Ocorre que passados oito anos da referida obra, sem que houvesse a devida manutenção, a rodovia encontra-se em estado de deterioração crítico, em péssimas condições de tráfego, necessitando de urgente reparação”, reclamou.



O parlamentar solicitou ainda ao governador Wellington Dias e ao diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI), a instalação de tachões de redução de velocidade na PI-242, no povoado Tabuleiro, em frente ao Assentamento Tabuleiro e em frente ao Bar das Pedras, no município de Santa Cruz do Piauí. O objeto é reduzir o grande número de acidentes nos dois trechos.



Por Lindalva Miranda

​​​​​​​Edição: Paulo Pincel