Fábio Novo fala sobre novos trens para o metrô

O deputado Fábio Novo (PT) usou a tribuna para falar sobre a importância dos novos trens (VLTs) que o governo conseguiu para o Metrô de Teresina, ao tempo em que reconheceu a persistência do governador Wellington Dias no sentido de melhorar o transporte ferroviário criado pelo então governador Alberto Silva, que se vivo estivesse estaria completando 100 anos. O presidente Themístocles Filho aproveitou para informar que a Assembleia prestará homenagem ao ex-governador no seu centenário de nascimento.





Fábio Novo informou que o investimento na melhoria do Metrô, incluindo reforma em todas as estações, será de R$ 228 milhões e que somente os três VLTs custaram R$ 46 milhões por unidade. Ele elogiou a qualidade dos novos trens, todos climatizados, sendo que somente o primeiro de três chegou a Teresina e começará a operar no próximo mês.





O deputado Francisco Limma (PT) ofereceu um aparte, falando da importância da aquisição dos VLTs, lembrando que existem muitas ações positivas que não são suficientemente noticiadas. Ele disse que essa melhoria no Metrô é um legado deixado no Brasil pela Copa do Mundo, admitindo que o Metrô poderá ser estendido a cidades próximas à capital.





Fábio Novo concluiu seu pronunciamento informando que a audiência da comissão de deputados com o presidente nacional da Caixa Econômica está confirmada para amanhã (17), apenas com alteração no horário, de 11/30 para as 14 horas. Sobre a decisão da oposição, de indicar um de seus membros, ele disse estar plenamente de acordo, na pessoa do deputado Rubem Martins (PSB). Ele teceu rápidas considerações sobre investimentos do empréstimo da Caixa em rodovias no Cerrado, destacando alargamento na BR.135, que está avançando.





Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno