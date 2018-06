Fábio Novo fala sobre a importância do Salão do Livro do Piauí

O deputado Fábio Novo (PT) falou sobre a importância do Salão do Livro do Piauí (Salipi), realizado este ano no espaço cultural Rosa dos Ventos, da Universidade Federal do Piauí. Segundo o parlamentar, o novo local do evento envolveu mais os professores e alunos, além de baratear os custos. Fábio Novo informou que 200 mil pessoas visitaram o Salipi, durante dez dias.

Ao relacionar nomes famosos que vieram prestigiar o “Salão”, como o poeta Bráulio Bessa e os cantores Gabriel Pensador e Chico César, Fábio Novo afirmou que o Salipi eleva o nome do Piauí lá fora, além de estimular o hábito da leitura. Ele disse que apenas uma editora publicou 30 obras este ano.

Fábio Novo concluiu seu pronunciamento defendendo a realização de Salões do Livro no interior do Estado, uma vez que o território piauiense é extenso. Ele afirmou que teve a oportunidade de contribuir com o Salipi, quando foi secretário de Cultura. Parabenizou a Fundação Dom Quixote e todos aqueles que participaram da organização do Salipi este ano.

Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno



