Fábio Novo: conteúdo da reforma não é conhecido por isso não pode ser criticado

O deputado Fábio Novo (PT) rebateu as críticas do líder da oposição, Gustavo Neiva (PSB), sobre a reforma administrativa do governo. Segundo o deputado, nem mesmo ele que é da base do Governo ainda não conhece o conteúdo da reforma, logo qualquer crítica neste momento é antecipação. Novo fez comparativos entre o Piauí e outros estados, com base em dados do IBGE, chegando à conclusão de que aqui a situação é bem melhor.



Apresentado dados positivos, mesmo na área da saúde pública, a mais criticada pela oposição, como a diminuição da vinda de pacientes do interior para a capital, que foi em torno de 60%. Ele citou a criação de um Centro de Partos Normais na cidade de Floriano e a construção em andamento de nova maternidade em Teresina.



O deputado Franzé Silva (PT) ofereceu aparte reforçando o argumento do orador sobre as medidas do governador Wellington Dias para conter gastos, lembrando que o Piauí é o quinto Estado em investimento com recursos próprios. Fábio Novo concluiu seu pronunciamento falando sobre a criação de três novos museus no Piauí, como o da Natureza, em Coronel José Dias, outro na cidade de Corrente, Mãe Iracema e o Museu das Barcas, em Parnaíba. Ele elogiou o esforça da arqueóloga Niède Guidon, responsável pelo Museu do Homem Americano e por último o da Natureza, bem como a família Cavalcante, responsável pelo museu de Corrente.







Raimundo Cazé – Ediçção: Katya D’Angelles