Fábio Novo condena política de preços da Petrobras em discurso na Alepi

A paralisação dos caminhoneiros e o impacto no abastecimento de combustível em todo o país pautou a discussão nesta terça-feira (29), na Assembleia Legislativa do Piauí. O deputado estadual Fábio Novo (PT) usou a tribuna para falar da crise e para explicar que somente a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) não vai impactar na queda dos preços dos combustíveis.

“Não adianta reduzir ICMS se não mudar a política da Petrobras. O Brasil produz petróleo suficiente para o nosso consumo. Porém, a Petrobras manda esse petróleo cru para ser refinado no exterior. Quando chega ao Brasil, é o consumidor que paga mais caro, de acordo com a alta do dólar”, afirma.

O deputado ressaltou que o preço da gasolina e de outros combustíveis são definidos pelo Governo Federal e não pelo Estado. “O ICMS pode ser zerado, mas o preço da gasolina vai continuar subindo. É preciso que o presidente Temer tenha coragem e retire o atual presidente da Petrobras do órgão. É a gestão mais desastrosa da história da Petrobras”, completa.

Fábio Novo também aproveitou a oportunidade para falar sobre a negociação em torno da venda de quatro refinarias brasileiras. “Isso é muito grave e só mostra que a situação vai piorar”, diz. Fábio votou a favor do requerimento proposto pelo deputado estadual Robert Rios (DEM), pedindo a avaliação do ICMS cobrado sobre os combustíveis no Piauí.

Ministro do STF dá parecer favorável à liberação de empréstimo para o Piauí

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, deu parecer favorável à liberação do empréstimo de R$ 315 milhões para o Piauí, referente ao Finisa II (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). De acordo com a decisão, a Caixa Econômica Federal tem até 48 horas para apresentar um cronograma de desembolso.

No dia 17 de maio, uma comissão que teve à frente o deputado estadual Fábio Novo, foi a Brasília-DF, pedir ao presidente da Caixa, Nelson Souza, agilidade na liberação do empréstimo. Na oportunidade, Nelson afirmou que a Caixa só estava aguardando uma posição do ministro do STF.

“É uma notícia muito positiva. Eu e outros deputados estaduais, como também deputados federais e senadores participamos dessa reunião. Esse recurso vai possibilitar a realização de uma série de obras de mobilidade urbana, bem como conclusão de obras que já foram iniciadas”, afirma o deputado estadual Fábio Novo.





Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles