Fábio destaca sanção lei do Plano de Cargos e Carreiras da Secult

O Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria Estadual de Cultura – Secult foi sancionado pelo governador do Estado, Wellington Dias. O Plano, que beneficia mais de 300 servidores do órgão, é uma conquista histórica, resultado de 30 anos de reivindicação.

“É o reconhecimento de uma categoria que fez muito pelo Estado do Piauí e pelo fazer cultural. Muito foi construído com apoio dessa equipe. Reconhecer essa classe mostra a sensibilidade do governador. Fico feliz em ter ajudado a encaminhar este projeto, enquanto gestor da Secult, e a articular e votar na Assembleia Legislativa, enquanto deputado. Os servidores merecem”, destaca o deputado estadual Fábio Novo (PT).

Desde o início da sua gestão à frente da Secult, em 2015, Fábio assumiu o compromisso de trabalhar pela aprovação do Plano. O presidente do Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí – Sindsculpi, Raimundo Bispo, fala da importância da lei para a categoria.

“É um plano de muita valia para os servidores, que lutam por isso há mais de 30 anos. O deputado, enquanto secretário, no primeiro encontro com os servidores, assumiu o compromisso de lutar por esse plano e cumpriu. Além disso, na sua gestão foram garantidas melhores condições de trabalho, com a reforma de todas as casas. O sentimento é de reconhecimento e gratidão”, afirma.

O presidente do sindicato cita, ainda, entre os benefícios do plano, a possibilidade de realização de concurso público para contratação de novos servidores.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles