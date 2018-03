Evento que vai alertar sobre perturbações do sono recebe apoio de Themístocles

Na manhã desta quinta-feira,1, o presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (MDB), recebeu visita de cortesia do médico do sono Dr. Cícero Alves e da fisioterapeuta Daisy Ykeda. Os dois aproveitaram o momento para convidar o parlamentar a participar do evento sobre o Dia Mundial do Sono celebrado, neste ano, no dia 16 de março.





Para marcar a data ocorrerá, de 12 a 17 de março, a “Semana do Sono 2018”. O objetivo deste evento é alertar a população sobre a importância de dormir bem e pontuar os distúrbios que possam prejudicar a qualidade do sono. A maior parte das perturbações do sono podem ser prevenidas ou tratadas, mas menos de um terço dos indivíduos afetados procura ajuda adequada.









Nayanne Miranda - Edição: Katya D'Angelles