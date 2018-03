Evaldo Gomes quer reforço policial nas cidades de Valença e Cristino Castro

O deputado Evaldo Gomes (PTC) apresentou três requerimentos na manhã desta quarta-feira (28) na ALEPI com o objetivo de tentar amenizar os problemas da violência no Piauí.





Para a cidade de Valença do Piauí, o parlamentar solicitou do Comandante da Polícia Militar do Piauí uma viatura policial com a incumbência de reprimir a violência na região e a instalação de uma turma do projeto Cidadão Mirim.





Já para a cidade de Cristino Castro, Evaldo Gomes requereu da Secretaria de Segurança do Estado reforço policial na cidade, com aumento do efetivo policial e uma viatura, em caráter de urgência tendo em vista os altos índices de criminalidade de assolam o município.

Divulgado no início do mês de fevereiro, o relatório feito pelo 19º Comando de Polícia Militar apresenta os números da criminalidade do ano de 2017 na microrregião de Bom Jesus-PI, a qual Cristino Castro faz parte. Entre os crimes com maiores incidências na região está o de apreensão de veículos com 141 ocorrências; seguido de violência doméstica com 92; e furto/roubo a transeunte somam 90. Lesão corporal 40, roubo/furto a comércio e residência 32; roubo/furto de veículos 24; porte ilegal de arma 12 ocorrências. Quanto a apreensão de drogas a maior parte recolhida das ruas é de maconha com 35 kg, seguida do crack com 29 kg e cocaína, 18 kg.





Cidadão Mirim - Baseado no intuito de continuar avançando com o Projeto Ronda Cidadão e consolidando ainda mais a filosofia de polícia comunitária no Estado do Piauí, o Governo do Estado, através da Polícia Militar do Piauí, em parceria com a Secretaria de Educação, propôs a criação do projeto CIDADÃO MIRIM – “Construindo mais Cidadania”, voltado para a prevenção primária e desenvolvendo como público-alvo crianças e adolescentes, com idade entre 06 (seis) e 16 (dezesseis) anos, através de ações e atividades de educação complementar, buscando dar uma atença especial a estes.





Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles