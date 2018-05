Evaldo Gomes quer ampliação de sinal da TV Assembleia

Usando do tempo de dois minutos destinados aos pequenos avisos durante a sessão plenária desta segunda-feira (21), o deputado Evaldo Gomes (PTC), solicitou ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), Themístocles Filho, que faça um esforço para implantação do sinal da TV Assembleia em alguns municípios do interior do Piauí. Segundo o parlamentar, em vários municípios de Norte a sul do Piauí, as pessoas reivindicam o sinal da TV Assembleia.

“O desejo da população é muito grande, em ter o sinal da TV Assembleia. Muita gente fazendo elogios à TV.E porque não chegar o sinal da TV Assembleia, em alguns municípios do Piauí, mais especialmente, no Sul do estado?”, indagou Evaldo Gomes.

Themístocles Filho explicou que o sinal da TV Assembleia já está na Sky - HD e que em qualquer município em que o cidadão esteja, é só ele solicitar, pelo 316.1, e pega a TV Assembleia. Ele disse ainda que esse mês a TV vai entrar pela Vivo e em muitos municípios do Piauí, pega a Vivo. “Estamos solicitando também a OI, que pega em vários municípios do Piauí. Um exemplo é a TV Globo que chega em todos os municípios do Piauí, através da OI. Nós estamos nessa luta. Os deputados que desejarem, nós iremos fazer uma visita para a Anatel, para mostrar aonde está o estágio, para nós entramos na Oi”, disse Themístocles Filho.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles