Evaldo Gomes nega ataque ao ex-secretário Avelino Neiva

Ao falar hoje(6) no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Evaldo Gomes (PTC) disse que não atacou o ex-secretário de Transportes, Avelino Neiva, ao defender a Parceria Público Privada (PPP) realizada pelo Governo do Estado para administrar o Terminal Rodoviário de Teresina, como teria afirmado o deputado Gustavo Neiva(PSB) em discurso proferido na sessão plenária de ontem(5).

Evaldo Gomes afirmou que fez apenas uma comparação sobre a situação da rodoviária durante a gestão do ex-governador Wilson Martins, quando Avelino Neiva era secretário, com a que passou a existir após a formação da PPP. “Sei da competência do ex-secretário Avelino Neiva, que é atual presidente da Codevasf, e jamais iria atacá-lo”, declarou ele.

De acordo com o parlamentar do PTC, atualmente, o Terminal Rodoviário de Teresina tem uma situação melhor do que há alguns anos atrás, devido aos serviços de reforma realizados nos últimos meses. Ele lembrou que no Governo Wilson Martins foi um parlamentar independente e que apoiou somente a gestão do ex-governador Zé Filho.



J.Barros - Edição: Paulo Pincel