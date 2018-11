Evaldo Gomes está preocupado com as demissões na Cepisa

A situação dos funcionários da Eletrobrás-Piauí, em decorrência da privatização da empresa, foi o tema da fala do deputado Evaldo Gomes (PTC), durante os dois minutos, destinados aos pequenos avisos, nesta manhã de terça-feira (20).

O parlamentar ressaltou que os funcionários estão com medo de perder o emprego e que são pessoas concursadas. “Existe lá, uma possibilidade muito grande, e que já se ventila essa conversa, perante o comando daquela instituição, no sentido de que possam ter demissões em massa, nós sabemos que um dos grandes entraves do país é o desemprego

Evaldo Gomes disse ainda que está preocupado com essa questão, porque são servidores concursados, pais de famílias e que necessitam dos seus empregos. O deputado disse que os servidores apresentaram Uma alternativa, que já foi inclusive, posto em prática, no estado de Tocantins.

Segundo ele, em Tocantins foi construída uma PEC em consenso entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, daquele Estado, no sentido de transferir os servidores públicos, concursados, para serem servidores do Estado. “São cerca de mil servidores, que estão prestes a perder o emprego, dentro da Eletrobras”, finalizou.

O deputado Nerinho (PTB) também falou no tempo de dois minutos, para convocar os parlamentares que fazem parte da Comissão de Finanças, para uma reunião amanhã, na sala da Comissão de Constituição e Justiça, às 9h30.

Durante a reunião, será discutidos com os representantes do Tribuna de Justiça (TJ), Tribunal de Contas (TC), Ministério Público (MP) e de algumas secretarias estaduais, o Orçamento LOA (lei Orçamentária Anual), de 2019.

O relator do Orçamento de 2019, deputado Nerinho (PTB), convocou os deputados membros da Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação para uma reunião nesta quarta-feira (21), às 9h30, na sala da Comissão de Constituição e Justiça.



Durante a reunião, será discutidos com os representantes do Tribuna de Justiça (TJ), Tribunal de Contas (TC), Ministério Público (MP) e de algumas secretarias estaduais, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019.



Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel