Evaldo Gomes denuncia descumprimento da lei que proíbe corte de energia nos fins de semana

O deputado Evaldo Gomes (Solidariedade) reclamou da maneira como a Cepisa Equatorial vem fazendo em Teresina em relação aos cortes de energia elétrica, principalmente nas casas de pessoas mais humildes. A crítica aconteceu na sessão deste 1º de julho.



O parlamentar disse que na quinta-feira (27), recebeu uma informação de que a antiga Eletrobras continuava a cometer erros. Evaldo Gomes recebeu em seu gabinete quatro famílias que alegam terem sido surpreendidas, durante a madrugada, por volta de meia noite, por uma equipe que fez o corte da energia.



“Eu não defendo as pessoas não estão em dia com os pagamentos das suas contas de energia, mas a Cepisa precisa ter um critério. Não dá para a Cepisa agir da forma como ela está agindo, com truculência, humilhando as famílias mais pobres do nosso estado”, observou.



O deputado lembrou que já fez uma audiência pública sobre o expurgo de servidores daquela Companhia. “A Cepisa mais uma vez comente um grave erro com as famílias teresinenses. Eu vou me deslocar até a direção da Cepisa para conversar com eles. Nós temos esse papel e esse dever, mas é preciso que eles possam cumprir com os entendimentos feitos aqui nesta Casa com a direção da Equatorial. E nada se justifica fazer corte de energia da forma como estão fazendo”, finalizou.



O deputado Severo Eulálio (MDB), que presidiu a sessão desta segunda-feira, reforçou a fala do deputado Evaldo Gomes e acrescentou que o corte é proibido em final de semana e véspera de feriados, com previsto em lei e por conta da questão bancária, porque mesmo a pessoa fazendo o pagamento, ele só irá constar, no dia seguinte, subsequente ao sábado, domingo ou feriado. O parlamentar disse ainda que a Cepisa está descumprindo uma lei aprovada pela Alepi.



ExpoTeresina



A ExpoTeresina, realizada na capital, foi elogiada pelo deputado Júlio Arcoverde (Progressistas). “A Expoteresina é uma exposição que já está em sua segunda edição e cada ano ela se fortalece no ramo do agronegócios, principalmente de produtores que são carentes de exposição dessa natureza, no Piauí”, ressaltou o parlamentar



Júlio Arcoverde parabenizou a prefeitura, que junto com a exposição, promoveu um festival de quadrilha com mais de R$ 40 mil reais em prêmios. A PMT preparou a área para que as quadrilhas pudessem se apresentar para o público, além de sinalizar todo o Parque de Exposição Dirceu Arcoverde.



O orador também elogiou o deputado João Madison (MDB) e o André Nogueira pela organização dos leilões de animais. Arcoverde defendeu a realização de novos eventos. "Vamos fazer esse evento ficar costumeiro, agora no meio do ano, na época de julho, onde os animais estão bem mais fortes ou bem mais gordos e que possam ser vendidos com mais facilidade, e depois fazer exposição do Estado, com dois eventos que possam motivar a agricultura e a pecuária do nosso estado”, finalizou.



