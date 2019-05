Evaldo Gomes convoca debate a respeito da obra de duplicação das BRs

O deputado Evaldo Gomes (Solidariedade), lembrou hoje, dia 28, sobre requerimento de sua autoria , solicitando uma audiência pública, a ser realizada na próxima segunda-feira (3). A audiência pública, segundo ele, deverá acontecer na Comissão de Infra-estrutura, com o objetivo de tratar da duplicação das BRs. “A duplicação das BRs é uma obra que já ultrapassa mais de cinco anos e há uma necessidade desse debate, porque existe uma ansiedade muito grande, por parte da classe empresarial e por parte da população do Piauí, especialmente de quem mora na cidade de Teresina”, comentou o parlamentar.

O deputado disse ainda que e Teresina estão existindo constantes engarrafamentos, nos entroncamentos. E que para a audiência pública estão sendo convidados representantes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DENIT), da Secretaria de Infra-estrutura, o secretário de Planejamento e ainda a Procuradoria Geral do Estado (PGE).

“É preciso que tenhamos conhecimento de como está sendo realizada essa obra. Há muito tempo está parada ou por ora retorna. Precisamos saber quanto já foi investido, se existem recursos para concluir a obra, Enfim, são duas obras de grande importância para nossa capital”, reforçou o parlamentar, acrescentando que talvez, Teresina seja a única capital onde as entradas não são duplicadas e que o debate deverá ser sadio, independente de quem seja Governo ou oposião.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles

